Идет бой на левобережье Днепра, враг активизировался на Краматорском направлении – Генштаб

В течение дня пятницы, 24 мая, враг значительно активизировался на Краматорском направлении. На левобережье Днепра в Херсонской области идет бой, также боевые столкновения продолжаются в Волчанске, возле Андреевки Донецкой области, на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00. Общее количество боевых столкновений в настоящее время составляет 73.

"В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении, в пограничной полосе, оккупанты проводили штурмовые действия от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. Общее число боев в направлении на 16:00 составило 11.

На Купянском направлении наступательные попытки противника наиболее интенсивны, но здесь оккупанты терпят много потерь, говорится в сводке. В общей сложности произошло уже 18 боев. В течение дня обезврежены убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие "Гиацинт". Продолжается шесть боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг проводил очередной безуспешный штурм – уже третий за сутки.

На Северском авиация РФ ударила тремя КАБами по городу Северск Донецкой области.

На Краматорском направлении сразу до 12 выросло количество штурмовых действий врага. Противник атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Часова Яра, а также Андреевки, где бой продолжается. По Пивничному враг применил неуправляемые авиаракеты.

На Покровском направлении проходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам, заявили в Генштабе.

Противник сосредотачивает штурмы, в частности, на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа войска РФ запускали на районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

На Приднепровском направлении – пять боестокновений. Один из боев на левобережье Днепра продолжается, сообщили в Генштабе.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

"Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы", – говорится в сводке.