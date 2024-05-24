Армия РФ наращивает свои группировки на границе с еще двумя областями: в Генштабе рассказали подробности

Войска страны-агрессорки России наращивают группировки на границе с Черниговской областью и вблизи границы с Сумской. Оттуда оккупанты наносят удары "Шахедами", бьют из авиации и артиллерии, а также совершают сковывающие действия.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Прохоренко на брифинге в "Укринформе". По его словам, ситуация на Сумском направлении контролируемая.

"Что касается Сумского направления, там на сегодняшний день обстановка стабильная, контролируемая, в приграничных районах РФ удерживает соответствующую группировку войск, которая проводит сковывающие действия, с целью недопущения переброски наших подразделений на другие угрожающие направления", – сказал Прохоренко.

Также РФ предпринимает действия, направленные на наращивание своей группировки на границе с Черниговщиной и остальной границы Сумщины, добавил он.

"Каждый день там противник наносит авиационные, артиллерийские удары по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяет БПЛА типа "Шахед", – сообщил Игорь Прохоренко.

Полковник добавил, что на остальных направлениях обстановка стабильная и резких изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно сводке Генштаба ВСУ на 13:00 пятницы, войска РФ наиболее активны на Покровском и Купянском направлениях. На севере Харьковщины Силы обороны Украины отбросили врага в районах Глубокого и Липцев, близ Волчанска идут ожесточенные бои. На левобережье Херсона ВСУ отбивают российские штурмы и улучшают свое тактическое положение.

Ранее в ISW заявили, что РФ продолжает концентрировать ограниченные силы на Сумском направлении в Курской области РФ. Это недоукомплектованные и разрозненные подразделения общей численностью около 10 тысяч человек, однако, по мнению аналитиков, даже такая группировка сможет достичь, вероятно, желаемого эффекта по привлечению ВСУ еще в одном районе границы.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко на днях рассказал, что на Сумском направлении фиксируется увеличение активности российских ДРГ. Основная их цель – разведать оборону ВСУ и места их дислокации.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что строительство оборонных рубежей на Сумщине находится на завершающем этапе.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что оккупанты действительно планируют наступательную операцию на Сумщине, однако пока не могут осуществить свои планы из-за проблем на Харьковщине.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко говорит, что оккупация Сум в настоящее время невозможна, хотя враг не оставляет таких замыслов. По словам чиновника, у Украины достаточно войск и фортификаций, чтобы не допустить такого сценария.

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