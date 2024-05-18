Процесс на завершающем этапе: в Сумской области показали подготовку оборонительных рубежей. Видео

Строительство фортификационных укреплений в Украине продолжается. Подготовка оборонных рубежей на Сумщине уже на завершающем этапе.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Он подчеркнул, что местные власти работают "в четкой координации и сотрудничестве с военными".

Артюх посетил пограничные общины, в которых идет процесс эвакуации мирного населения. Он также показал постройку фортификационных укреплений. По его словам, сейчас этим занимаются "тысячи людей".

"Мы сейчас создаем самую мощную за все времена независимости фортификацию. Государство выделило беспрецедентную сумму средств на укрепление. Также нам на помощь пришли Львовщина, Тернопольщина. Вместе с местными подрядчиками работают организации из других регионов. Задействованы тысячи человек, сотни единиц специальной строительной техники", – отметил глава Сумщины.

Из соответствующего видео не совсем понятно, на что именно власти тратят выделенную "беспрецедентную сумму средств". Правда, ранее Артюх призвал соблюдать "информационную гигиену" и не распространять фото и видео с военными объектами в кадре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны на призывы Артюха не отреагировали, и показали, как именно строят фортификации на Сумщине. Люди работают вручную, и на начало весны земляные работы были в разгаре.

С другой стороны, эксперты считают, что именно в Сумской области враг вряд ли пойдет в наступление. Максимум – российская оккупационная армия может начать наступление на границе Сумской области, так же, как это сделала на Харьковщине. Но о захвате областного центра речь не идет.

А вот глава Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что враг может начать наступление на Сумщину.

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