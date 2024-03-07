Земляные работы в разгаре: в Генштабе показали возведение фортификаций в Сумской области. Фото

Украинские защитники продолжают строительство фортификационных укреплений, в частности, опорников в Сумской области. Работают вручную и с помощью строительной техники.

Соответствующие фото были опубликованы в Facebook Генерального штаба ВСУ. На кадрах видно, что земляные работы в разгаре.

Напомним, также в Минобороны показали строительство оборонительных фортификаций в Запорожском направлении. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

Строятся опорные пункты для защиты военных на передовой, а также для обеспечения безопасной эвакуации и перемещения.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале экс-командующий ОС Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел проверку боевой готовности в Северной операционной зоне. В ходе этих мероприятий он лично оценил уровень подготовки военных.

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