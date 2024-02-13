'Воины должны быть готовы к бою': Наев проверил состояние боевой подготовки на севере. Видео

Экскомандующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев, недавно провел проверку боевой готовности в Северной операционной зоне. В ходе этих мероприятий он лично оценил уровень подготовки военных.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Командования Объединенных Сил ВС Украины. По словам Наева, в течение 2024 года в рамках 37 мероприятий по коллективной подготовке оперативный состав войск усилил свой уровень готовности, а также обеспечил поддержку и усовершенствование слаженности в составе штабов.

"На обустроенных 59 тактических полосах препятствий с начала текущего года 1,5 тысячи бойцов подготовлены к ведению боевых действий в составе отделений, около 3,2 тысячи военнослужащих ознакомлены с практическими навыками оказания первой домедицинской помощи, около 1,8 тысячи военных приобрели навыки ведения боевых действий в урбанизированной местности. Все это делается для поддержания обученности рядового и сержантского состава, формирования психологической стойкости военнослужащих", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что военные инженерные подразделения совершенствуют свои навыки в прокладке путей через минно-взрывные препятствия и изучают передовые технологии, в частности сбросов мин с воздуха. Наев подчеркнул, что эти меры направлены на то, чтобы военнослужащие были готовы выполнить боевые задания в подходящий момент.

Ранее сообщалось, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Генерал отметил, что узнал о кадровом решении из средств массовой информации. Он занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины с 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины сейчас происходят кадровые изменения. Так, на место Александра Сырского пришел бывший первый замминистра обороны Александр Павлюк. А вместо Сергея Наева должность командующего Объединенными силами ВСУ займет Юрий Содоль, который до этого был командующим морской пехотой ВМС ВСУ.

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