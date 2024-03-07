Зубы дракона, бетонные укрытия и огневые позиции: в Минобороны показали возведение фортификаций в Запорожском направлении. Фото

В Запорожском направлении продолжается строительство оборонных фортификаций. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там также показали фото работ по строительству фортификаций.

"Зубы дракона, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции – на Запорожском направлении продолжается строительство оборонительных фортификаций", – говорится в сообщении.

Строятся опорные пункты для защиты военных на передовой, а также с целью обеспечения безопасной эвакуации и перемещения.

В частности, в каждом опорном пункте предусмотрены перекрытые щели древесиной для личного состава, позиции для техники и автомобилей, а также хранилища.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают давить на Таврическом направлении. Захватчики пытаются "срезать" Роботинский выступ на Запорожье.

Российские оккупационные войска наступают на всем участке фронта от Вербового до Роботиного. Оккупанты учли результаты боев за Авдеевку и сейчас применяют такую же тактику на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают сравнительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону. Так, оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что подразделения ВСУ отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль ряда других населенных пунктов.

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