Оккупанты наступают на всем участке фронта от Вербового до Работино: боец легиона 'Свобода' рассказал о ходе боев

Российские оккупационные войска наступают на всем участке фронта от Вербового до Работино. Оккупанты учли результаты боев за Авдеевку и сейчас применяют такую же тактику на Запорожском направлении.

Об этом в эфире Киев24 рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов. Так, враг применяет постоянную авиационную бомбардировку и плюс атаки по нескольким направлениям малыми пехотными группами на бронетехнике.

"На всем участке от Вербового до Работино враг наступает, под прикрытием артиллерии. У них полное преимущество в артиллерии, они молотят по всему, что у них есть. Их авиация постоянно бьет по нашим тылам и путям снабжения, а пехота во взаимодействии с спецназовцы входят в атаки, пытаются выбить наших собратьев из опорных пунктов, занять какие-то позиции", – заявил доброволец.

Он отметил, что сейчас оккупанты на поле боя делают все то, что делали наши войска во второй половине 2023 года. Тогда ВСУ проталкивали их в серую зону и вдоль линии фронта в их сторону.

"А сейчас они то же самое делают с помощью постоянных пехотных атак под прикрытием бронетехники и, конечно, под прикрытием артиллерии. В принципе, где-то они учли результаты боев за Авдеевку и они сейчас эту же тактику используют на Запорожском направлении", – отметил боец.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки на Донетчине. Они поддерживают относительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону. Так, оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что подразделения ВСУ отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль ряда других населённых пунктов.

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