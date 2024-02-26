Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки: в ОСГВ 'Таврия' сделали заявление

Подразделения Вооруженных сил Украины отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль ряда других населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает издание "Суспільне". На Авдеевском направлении фронта продолжаются тяжелые бои.

Представитель "Таврии" отметил, что подразделения Сил обороны вышли, чтобы организовать оборону на линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое и Бердичи.

Накануне Лиховий уже говорил, что ВСУ отошли на подготовленные позиции на западной окраине Ласточкино, но войска РФ пока не оккупировали село полностью, за него продолжают идти ожесточенные бои.

После захвата Авдеевки российские оккупационные войска определили Ласточкино как новую цель для атак. Захватчики активизировали штурмовые действия в направлении населенного пункта западнее оккупированного города и ежедневно его обстреливали.

За сутки 25 февраля в общем на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 25 российских атак в районах н. п. Северное, Степовое, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ситуация сложная на многих направлениях фронта, в том числе и на Авдеевском. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий. Оба наградили воинов, которые держали Авдеевку и прикрывали выход побратимов из города, нанося врагу невосполнимые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский высказался о продвижении оккупантов вокруг Авдеевки. По его словам, в противовес многочисленным успехам Украины у России есть единственное – взятие Авдеевки, самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

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