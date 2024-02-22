'Последний год был для нас самым сложным': Зеленский высказался о захвате врагом Авдеевки и указал на достижение ВСУ

2023 год был самым сложным для Украины, и, несмотря на это, мы имеем много достижений. В частности, страна разблокировала Черное море для зерновых маршрутов, уничтожила много вражеских кораблей и в общем гордится героической работой своих войск.

Об этом в интервью главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в противовес таким успехам Украины у России есть единственное – взятие Авдеевки – самое большое завоевание Москвы за девять месяцев.

"Мы разблокировали Черное море, теперь у нас есть зерновые маршруты, и мы уничтожили много кораблей российского флота. Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но... то, что было сделано, я считаю хорошей работой", – подчеркнул глава государства.

Разговор Зеленского с иностранным журналистом прошел на передовой. Издание отметило, чтобы добраться до украинского лидера, их ведущий проделал сложный путь: более 1100 км через всю Украину 12-часовым ночным поездом в Киев, 7 часов в бронированном грузовике в Харьков, а затем еще 4 часа на машине.

"Зеленский, сидя всего в полумиле от российских войск и выступая под звуки артиллерийских выстрелов, похвалил работу своих войск и их невероятные успехи", – говорится в материале.

Также во время интервью президент выразил свое разочарование "бюрократией", препятствующей получению необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия. В какой-то момент он подчеркнул, что "время – это деньги".

Байер отметил: Зеленский верит, что с международной поддержкой сможет оттеснить силы Путина и сесть за стол переговоров с "сильной позицией".

"Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но... вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее... у нас будет все больше и больше таких героических парней, которые будут в госпиталях, поэтому что если у вас нет реального защитного щита и мощной артиллерии... конечно, вы будете терять людей", – объяснил журналисту президент.

Напомним, накануне второй годовщины войны Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News на расстоянии менее чем в двух с половиной километрах от российских позиций. Его будут транслировать в программе "Специальный репортаж" в ночь с четверга на пятницу по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ народные депутаты могут рассмотреть уже в пятницу, 23 февраля.

– 25 февраля Зеленский планирует провести большую конференцию военно-политического руководства Украины. В ней примут участие премьер-министр, глава Верховной Рады, главы СБУ, ГУР, Минстратпрома, Мининфраструктуры, а также первая леди.

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