Зеленский проведет конференцию военно-политического руководства Украины: все подробности

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, планирует провести обширную конференцию военно-политического руководства Украины. В ней примут участие премьер-министр, глава Верховной Рады, главы СБУ, ГУР, Минстратпрома, Мининфраструктуры, а также первая леди.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телемарафона. Он также анонсировал другие мероприятия в эти выходные.

На конференции, по словам Никифоров, будут обсуждать "разные аспекты будущего Украины", будущее армии, интеграцию в ЕС и НАТО, гарантии безопасности. Также темами разговора, по словам пресс-секретаря президента, станут восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

Ожидается, что президент Зеленский выступит по итогам мероприятия и даст пресс-конференцию. Напомним, что в последний раз Зеленский давал большую пресс-конференцию 19 декабря. Тогдашняя встреча с журналистами была посвящена итогам 2023 года.

Пресссекретарь Зеленского также сообщил, что на 24 февраля запланированы визиты в Украину иностранных лидеров.

"У нас на 24 февраля будет много визитов лидеров. Кто именно это будет по понятным соображениям сказать не могу, но ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, но и будут практические результаты", – сказал Никифоров.

Также, как заявил пресс-секретарь президента, в этот день состоится онлайн заседание с участием Украины и "Группы семи".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел встречу с фракцией партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Среди прочего глава государства распорядился увеличить зарплату военным до 200 тысяч грн в месяц.

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