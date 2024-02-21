Зеленский распорядился увеличить зарплату военным до 200 тысяч грн в месяц, - нардеп Мисягин

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел встречу с фракцией партии "Слуга народа" в Верховной Раде. Среди прочего глава государства распорядился увеличить зарплату военным до 200 тысяч грн в месяц.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Юрий Мысягин. По его словам, поднять выплаты нужно тем воинам, "которые на передовой уже два года".

Глава фракции "слуг" Давид Арахамия уточнил, что на встрече с президентом "говорили о самом главном для нашей Победы - фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе". Соответственно, Зеленский дал задачу парламенту и депутатам. "Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с сложными задачами. Будем держать этот темп до Победы", - добавил нардеп.

В Украине с февраля размер денежного вознаграждения для военнослужащих не изменили. При этом некоторые изменения в заработных платах произошли несколько месяцев назад. Размер зарплат военных зависит в первую очередь от того, какие задачи и где они выполняют – более подробно об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году одна из главных задач – защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов. Об этом Зеленский сказал в обращении к гражданам вечером 21 февраля.

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