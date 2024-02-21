"Готовим новые договоры по безопасности с нашими партнерами": Зеленский назвал одну из главных задач в этом году для Украины. Видео

Украина вместе с государствами-партнерами готовит новые предметные договоры касательно нашей безопасности, заявил президент Владимир Зеленский. Он также поблагодарил противовоздушную оборону Украины, которая показала отличный результат – семь сбитых российских самолетов за неделю.

В 2024 году одна из главных задач – защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов, отметил гарант. Об этом он сказал в обращении к гражданам вечером 21 февраля. Соответствующим видео поделился YouTube-канал Офиса президента.

Что касается договоров по безопасности, то в них будут и новая оборонная поддержка, и "вполне конкретные финансовые гарантии для нашего государства, и политическое взаимодействие, приближающее Украину [...] к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе".

"Уже в ближайшие недели готовим несколько новых сделок по безопасности. Я благодарен нашим командам, которые их готовят, я благодарен партнерам", – сказал Зеленский.

21 февраля гарант предложил нашим партнерам в Польше "ради общих интересов решить существующие проблемы на границе". Президент готов лично присоединиться к этим встречам, к диалогу также готовы правительство и все наши институции.

"Очень важно, чтобы и Еврокомиссия была в диалоге. Нам всем нужен результат. И тем более, когда нашим государствам и народам в Европе так или иначе грозит российская агрессия. Когда украинцы и поляки или кто-либо другой в нашей Европе не находит общего языка между собой, от этого радуется только Москва", – подчеркнул президент.

"Конечно, наши воины. Ласточкино, Авдеевское направление. Новомихайловка, Марьинское направление. Синьковка, Купянское направление. Работино, Запорожское направление. Наибольшая активность российских штурмов за эти сутки. И максимальная важная стойкость и храбрость наших воинов.

Благодарю всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и обороны. Я благодарю всех, кто помогает. Верить в Украину – это верить в себя и работать на общую силу. Должны достичь наших украинских целей. Должны победить", – подытожил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, главу польского правительства Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду делегация от украинского Кабмина будет ждать на украинско-польской границе уже в ближайшие дни – до 24 февраля.

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