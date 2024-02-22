Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников: появился текст документа

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ народные депутаты могут рассмотреть уже в пятницу, 23 февраля.

Текст законопроекта появился на сайте Парламента. При этом конкретные сроки в документе не указаны.

Всё будет решать Указ Зеленского.

"Военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроки увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", – говорится в документе.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что Рада может рассмотреть документ уже завтра.

"Срочники и члены их семей – не зря мы столько за это боролись! Законопроект может быть рассмотрен уже завтра!" – сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, 7 февраля депутаты Рады 243 голосами приняли законопроект о мобилизации в первом чтении без предложений комитета. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в проект закона хотят внести ряд существенных изменений. По спорным моментам идут дискуссии, все вопросы на уровне комитетов должны быть решены до голосования во втором чтении.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко подал поправки в законопроект о мобилизации (№ 10449), отметив необходимость демобилизации через 18 месяцев военной службы. Также он предлагает изъять из законопроекта норму, где Ставка решает вопросы демобилизации.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украине нужно дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, власти, вероятно, придется принимать непопулярные решения.

В Кабмине заявили, что не могут на уровне законодательства ввести обязательный воинский учет и мобилизацию членов семей депутатов и чиновников. В частности, тех потомков украинских должностных лиц, которые во время полномасштабной войны живут за границей.

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