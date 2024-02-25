На окраине Ласточкино идут бои, его оккупации нет – ОСУВ 'Таврия'

Россияне не смогли оккупировать населенный пункт Ласточкино вблизи Авдеевки Донецкой области полностью. Украинские воины отошли на подготовленные позиции на западной окраине села.

За населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в комментарии украинским СМИ.

По его словам, подразделения Сил обороны до сих пор остаются в селе.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции", – отметил Лыховий.

Он добавил, что за село идут ожесточенные бои. Враг сбрасывает на позиции украинских воинов управляемые авиационные бомбы, активно применяет артиллерию и наносит удары FPV-дронами.

Только за прошедшие сутки, по данным из утренней оперативной сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Авдеевском направлении украинские воины отразили 14 атак врага. Кроме Ласточкино захватчики атаковали в районах Северного, Первомайского и Невельского.

Напомним, ранее Лыховий заявлял, что армия РФ усилила атаки на Ласточкино после захвата Авдеевки. Тем временем аналитики Deep State 24 февраля заявили, что россиянам удалось оккупировать этот населенный пункт, также они продолжали давление на Северное и Орловку.