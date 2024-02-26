'На многих направлениях обстановка сложная': Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты войск в зоне боевых действий. Видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий. Военное руководство страны заслушало командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности.

Сырский подчеркнул, что на многих направлениях обстановка сложна и требует постоянного контроля. Об этом главнокомандующий ВСУ заявил в своем Telegram-канале.

По словам главнокомандующего, ситуация на фронте была подробно проанализирована. Также Сырский подчеркнул, что были разработаны необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь для защиты войск от дронов и ударов с воздуха управляемыми авиабомбами. Кроме того, военнослужащие обговорили усиление отдельных участков фронта.

Сырский отметил, что во время поездки в командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий он пообщался с командирами бригад и отдельных батальонов о положении дел на местах. По итогам были проанализированы возникающие в бригадах проблемы.

Также главнокомандующий ВСУ обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. При этом он подчеркнул, что принял несколько решений для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями.

В свою очередь министр обороны в своем Facebook заявил, что вместе с Сырским наградили воинов, которые держали Авдеевку и тех, кто прикрывал выход побратимов из города. Также он добавил, что во время обороны Авдеевки украинские воины нанесли врагу невосполнимые потери.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "готовит большой аудит" армии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией "Слуга народа" 21 февраля.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Военачальник назвал эту беседу содержательной.

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