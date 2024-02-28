Войска РФ пытаются воспользоваться тактическими возможностями после захвата Авдеевки – ISW

Российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки Донецкой области. Они поддерживают относительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что 27 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

По его словам, россияне сосредоточили атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького. Украинские войска создали немедленные оборонительные позиции для прикрытия своего отхода из Авдеевки и приема последующих российских наступательных операций. По состоянию на 27 февраля наши защитники стабилизировали свои оборонительные рубежи по линии Тоненькое-Орловка-Бердичи.

"Российские войска, вероятно, продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более сплоченную и труднопроходимую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки", – считают аналитики.

В ISW предположили, что в ближайшие недели россияне могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки. Однако аналитики заметили, что рельеф местности и водные объекты к западу от Авдеевки, особенно пролегающий между Бердичевом и Семеновкой-Орливкой водоем, вероятно, замедлят и без того относительно медленный темп российского продвижения в этом районе.

"Эта сложная местность, вероятно, ограничит дальнейшие тактические преимущества россиян и позволит украинским войскам занять подготовленные оборонные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший представитель Генштаба ВСУ и военный журналист Владислав Селезнев выразил мнение, что построенная украинскими защитниками фортификационная линия на Авдеевском направлении свои функции выполнила. Утрата контроля ВСУ над населенными пунктами на юге и севере от Авдеевки была вызвана бездействием партнеров нашей страны, а не несовершенством защитных сооружений.

– 27 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что подразделения ВСУ отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль ряда других населенных пунктов.

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