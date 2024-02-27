'Достаточно ли было приложено усилий?': Эксперт назвал две миссии, которые должна выполнять фортификация на войне. Видео

Построенная украинскими защитниками фортификационная линия на Авдеевском направлении свои функции выполнила. Потеря контроля Вооруженными силами Украины над населенными пунктами на юге и севере от Авдеевки была вызвана бездействием партнеров нашей страны, а не недостатками защитных сооружений.

Так считает полковник, бывший спикер Генштаба ВСУ и военный журналист Владислав Селезнев. Своими мыслями на этот счет он поделился с OBOZ.UA.

По его словам, на вопрос, было ли достаточно потрачено ресурсов и усилий на создание мощной сети инженерных фортификаций, косвенно отвечают действия противника. То есть, те силы, которые враг бросил на захват этого региона, имеют прямую зависимость от его защиты.

"Фортификация в первую очередь реализует две ключевые миссии. Первая – это сохранение жизни и здоровья наших воинов. Вторая миссия – это максимальное замедление вплоть до остановки продвижения вражеских сил. Думаю, что ситуация не случайно такая.динамичная в районе Авдеевки, так как враг там задействовал артиллерийскую компоненту, подразделения по меньшей мере трех армий РФ, и так же авиационную компоненту. Уровень и плотность применения врагам управляемых авиационным бомбам там просто поражает", – рассказал Селезнев.

Поэтому потеря Степного и Северного – это вопрос к нашим партнерам. "Вовремя ли и в полном ли объеме они передали для нужд украинской армии достаточное количество средств противовоздушной и противоракетной обороны? Ответ, по-моему, очевиден – нет. И потери наших территорий связаны с тем, что есть определенное промедление с поставками", – заверил эксперт.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины отошли из села Ласточкино возле захваченной оккупантами Авдеевки. Защитники организуют оборону на линии вдоль других населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что после захвата Авдеевки российские оккупационные войска определили Ласточкино как новую цель для атак. Захватчики активизировали штурмовые действия в направлении населенного пункта к западу от оккупированного города и ежедневно его обстреливают.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ситуация сложна во многих направлениях фронта, в том числе и на Авдеевском. Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым он посетил передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне боевых действий. Они наградили воинов, которые держали Авдеевку и прикрывали выход побратимов из города, нанося врагу невосполнимые потери.

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