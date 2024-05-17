Штурмовать Сумы не будут: эксперт объяснил, на что способен враг на Харьковщине и Сумщине

Российская оккупационная армия может начать наступление на территорию Сумской области так же, как это сделала на Харьковщине. В то же время ресурс врага ограничен, поэтому о захвате областных центров – Сум и Харькова – речь не идет.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. "Что-то вроде того, что есть на Харьковщине, привлекая несколько батальонов, на Сумщине они организовать могут. Но не больше", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт напомнил, что город Сумы расположен в десятках километров от границы с Россией, следовательно, "не надо сейчас поднимать уровень страха в части того, что будут штурмовать сами Сумы".

Черник также сообщил, что вражеская армия на этом направлении насчитывает всего 40 тысяч военнослужащих. "Противник на две области – а это более 750 километров границы – имеет до 40 тысяч. Этого достаточно, чтобы устроить то, что сейчас происходит на Харьковщине, но недостаточно, чтобы полноценно прорываться в Харьков или Сумы", – убежден полковник.

Говоря о целях таких действий противника, он заметил: "Элементарно просто – рассредоточить наши силы. Это очевидно".

"Они не могут продвинуться на восточном плацдарме, в районе Часового Яра. Путин обещал, что ко дню победобесия выйдет на границы Донецкой области и Луганщины, но не вышел. Им нужны хоть какие-то результаты. Образовали крошечный плацдарм в Харьковской области, а подают его в своей пропаганде так, что чуть ли не Берлин взяли. Пропаганда должна постоянно жить, она должна бесконечно кормить быдломассу какими-то успехами", – констатировал он.

Как писал OBOZ.UA, 14 мая глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области близка к критической. По его оценкам, враг может начать наступление на Сумщину в течение нескольких следующих дней.