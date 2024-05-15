В Волчанске Харьковской области продолжаются бои: в сети показали кадры уничтоженной техники врага. Видео

Украинские воины дают отпор российским атакам в Волчанске. В городе продолжаются бои, в которых оккупанты теряют свою технику.

Так, в сети появилось видео, зафиксировавшее последние секунды жизни нескольких российских танков. Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"В Волчанске, Харьковская область, продолжаются бои. На этих кадрах – два российских танка, уничтоженных сегодня огнем 57-й и 71-й бригад", – подписал ролик он.

На опубликованном видео действительно зафиксированы два или три российских танка, догорающие после поражений. Один из них пылает на улице частного сектора Волчанска.

Напомним, ранее в полиции Харьковщины рассказали, что к утру 15 мая ситуация в Волчанске - крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города. Бои ведутся в жилых кварталах. И в этих условиях правоохранители продолжают эвакуацию населения.

Также стало известно, что в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив.

Также полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян по гражданскому населению в городе.