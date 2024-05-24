ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

Российские оккупанты сохраняют наибольшую активность на Покровском и Купянском направлениях. На севере Харьковщины украинские воины отбросили врага в районах Глубокого и Липцев, близ Волчанска идут ожесточенные бои.

Тем временем на левобережье Херсона защитники отбивают вражеские штурмы и улучшают свое тактическое положение. О ситуации на линии фронта по состоянию на 13.00 24 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"С начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают врага, на отдельных участках, в частности, на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение. В настоящее время общее количество боевых столкновений превысило 50", – отмечено в оперативной сводке Генштаба.

Так, на Харьковском направлении российские оккупанты проводили семь штурмовых действий. Украинские воины отбросили врага назад вблизи Глубокого и Липцев. А в районе Волчанска продолжаются бои: там защитники отбивают четыре атаки противника.

Штурмы Волчанска захватчики сопровождают атаками с воздуха: по этому населенному пункту авиация россиян дважды сбрасывала по две управляемые авиабомбы. Еще одним КАБом российские террористы поразили Старицу.

На Купянском направлении сегодня горячее всего. Вражеские штурмы отражены неподалеку от Петропавловки, Стельмаховки, Ивановки, Коломыйчихи, Дружелюбовки, Нововодяного, Ковалевки, Новоегоровки и Невского. Всего здесь произошло уже 17 боевых столкновений. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение – в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

На Северском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах Спорного и Белогоровки.

Одну безуспешную атаку захватчики провели на Краматорском направлении – вблизи Клещиевки.

На Покровском направлении враг возобновил высокую интенсивность атак. По состоянию на 13:00 там продолжалось три боевых столкновения вблизи Новоселовки Первой, еще одно – в районе Калинового.

Отражены штурмы возле населенных пунктов Новоалександровка, Прогресс, Сокол, Уманское. Всего произошло уже 10 боев. По Желаному агрессор ударил КАБом.

Восемь раз с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении, в частности вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки. Продолжается бой возле села Константиновка.

На Времевском направлении враг применил управляемую авиабомбу по району населенного пункта Старомайорское.

"Это одно из тех направлений, где нашим подразделениям удается улучшить устойчивость обороны", – отметили в Генштабе.

На Ореховском направлении оккупанты ударили КАБом по Новоандреевке. Также они пошли штурмом на Новоданиловку, получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех.

"При этом два штурмовых действия – работа наших подразделений", – подчеркнули в Генштабе.

По остальным направлениям, заверили в ГШ ВСУ, обстановка остается неизменной. Под огнем артиллерии россиян находились приграничные населенные пункты Блешня Черниговской области, Бачевск, Гирино, Павловка и Запсилье Сумской области.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что у Сил обороны есть успехи на Харьковщине, но оккупанты не прекращают атак.

Также сообщалось, что в направлении Липцев в Харьковской области враг использует для атак "Шторм-Z". Враг пытается проводить ротации, однако Силы обороны принимают меры для предотвращения усиления российской группировки в направлении.