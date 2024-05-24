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ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

Российские оккупанты сохраняют наибольшую активность на Покровском и Купянском направлениях. На севере Харьковщины украинские воины отбросили врага в районах Глубокого и Липцев, близ Волчанска идут ожесточенные бои.

Тем временем на левобережье Херсона защитники отбивают вражеские штурмы и улучшают свое тактическое положение. О ситуации на линии фронта по состоянию на 13.00 24 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"С начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают врага, на отдельных участках, в частности, на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение. В настоящее время общее количество боевых столкновений превысило 50", – отмечено в оперативной сводке Генштаба.

Так, на Харьковском направлении российские оккупанты проводили семь штурмовых действий. Украинские воины отбросили врага назад вблизи Глубокого и Липцев. А в районе Волчанска продолжаются бои: там защитники отбивают четыре атаки противника.

Штурмы Волчанска захватчики сопровождают атаками с воздуха: по этому населенному пункту авиация россиян дважды сбрасывала по две управляемые авиабомбы. Еще одним КАБом российские террористы поразили Старицу.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Купянском направлении сегодня горячее всего. Вражеские штурмы отражены неподалеку от Петропавловки, Стельмаховки, Ивановки, Коломыйчихи, Дружелюбовки, Нововодяного, Ковалевки, Новоегоровки и Невского. Всего здесь произошло уже 17 боевых столкновений. Ситуация контролируется.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб
ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение – в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Северском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах Спорного и Белогоровки.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

Одну безуспешную атаку захватчики провели на Краматорском направлении – вблизи Клещиевки.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Покровском направлении враг возобновил высокую интенсивность атак. По состоянию на 13:00 там продолжалось три боевых столкновения вблизи Новоселовки Первой, еще одно – в районе Калинового.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

Отражены штурмы возле населенных пунктов Новоалександровка, Прогресс, Сокол, Уманское. Всего произошло уже 10 боев. По Желаному агрессор ударил КАБом.

Восемь раз с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении, в частности вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки. Продолжается бой возле села Константиновка.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Времевском направлении враг применил управляемую авиабомбу по району населенного пункта Старомайорское.

"Это одно из тех направлений, где нашим подразделениям удается улучшить устойчивость обороны", – отметили в Генштабе.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты ударили КАБом по Новоандреевке. Также они пошли штурмом на Новоданиловку, получили достойный отпор и отошли.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех.

"При этом два штурмовых действия – работа наших подразделений", – подчеркнули в Генштабе.

ВСУ отбросили оккупантов возле Глубокого и Липцев, в районе Волчанска идут бои – Генштаб

По остальным направлениям, заверили в ГШ ВСУ, обстановка остается неизменной. Под огнем артиллерии россиян находились приграничные населенные пункты Блешня Черниговской области, Бачевск, Гирино, Павловка и Запсилье Сумской области.

Напомним, ранее в Институте изучения войны констатировали, что у Сил обороны есть успехи на Харьковщине, но оккупанты не прекращают атак.

Также сообщалось, что в направлении Липцев в Харьковской области враг использует для атак "Шторм-Z". Враг пытается проводить ротации, однако Силы обороны принимают меры для предотвращения усиления российской группировки в направлении.

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