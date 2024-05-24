У Сил обороны есть успехи на Харьковщине, но оккупанты не прекращают атак: в ISW оценили ситуацию. Карта

Украинские войска недавно отбили территории севернее Харькова, продолжая противостоять российским наземным атакам в этом районе 23 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил к юго-востоку от Лукьянцев.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Оккупанты не прекращали наземных атак вблизи Липцев. Также российские источники заявили, что украинские силы контратаковали вблизи Липцев и Глубокого (к северу от Липцев).

Российские милблогеры заявляли, что силы РФ продвинулись до 500 метров у Липцев, но аналитики ISW не нашли этого визуального подтверждения.

В то же время главнокомандующий Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что российские войска перешли к активной обороне на направлении Липцев.

Также в Харьковской области 23 мая российские войска продолжали наземные атаки в Волчанске и его окрестностях, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к Волчанску на глубину до 400 метров, но в ISW не нашли визуального подтверждения этому. Другой известный российский милблогер заявил, что бои в Волчанске становятся позиционными.

Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские силы сейчас "увязли" в уличных боях в Волчанске, несмотря на первоначальные тактические успехи, и теперь опрокидывают резервы в этот район по другим оперативным направлениям.

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Старицы (юго-западнее Волчанска). Кроме того, российские источники утверждали, что оккупанты отбивали украинские контратаки в Волчанске.

Ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что события на пограничье пока не свидетельствуют о наступлении российских захватчиков в Харьков. А планы россиян по Сумщине известны украинскому военному руководству.

Напомним, в ISW отметили, что украинские защитники недавно отбили часть территорий возле Волчанска, продолжаются активные бои. Войска РФ не прекращают атак и недавно несколько продвинулись в районе города.

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