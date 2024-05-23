В ГУР оценили, планируют ли оккупанты наступление на Харьков, и высказались относительно угроз для Сумщины

События на пограничье не свидетельствуют о наступлении российских захватчиков на Харьков. А планы россиян по Сумщине известны украинскому военному руководству.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что сейчас проходит пограничная операция.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию, и то, что происходит, – это не наступление на Харьков", – заявил он.

Юсов также отметил, что украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян на границе с Сумской областью. Он заверил, что если появятся основания для беспокойства, об этом будет официально сообщено.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, и планы и ресурсы врага – тоже", – добавил он.

Напомним, в ISW отметили, что украинские защитники недавно отбили часть территорий возле Волчанска, продолжаются активные бои. Войска РФ не прекращают атак и недавно немного продвинулись в районе города.

Военный "Историк" из 57-й ОМПБр рассказал, что оккупанты в районе Волчанска используют привычную для себя тактику – стирают город с лица земли, как действовали в Бахмуте и Авдеевке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, 22 мая войска РФ продолжили наступательные операции в районе Липцев и заявляли о незначительном продвижении там, а также у Зеленого. Однако военные аналитики говорят, что подтвержденных изменений на этой линии фронта за прошедшие сутки не было

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!