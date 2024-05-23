'Сценарий Авдеевки и Бахмута': в ВСУ рассказали о боях на Волчанском направлении

Российские оккупационные войска, пытаясь захватить Волчанск на севере Харьковской области, используют привычную для себя тактику – город просто стирают с лица земли. Точно также оккупанты действовали в Бахмуте и в Авдеевке, которые ныне оккупированы.

Об этом в эфире телемарафона в среду, 22 мая, рассказал военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк". По его словам, россияне круглосуточными пехотными штурмами пытаются прорвать оборону украинской армии возле Волчанска.

Несмотря на все попытки врага, ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

"Историк" отметил, что тактика россиян неизменна – армия страны-агрессора применяет на Волчанском направлении различные виды артиллерии и управляемые авиабомбы, а также использует не только летательные FPV-дроны, но и наземные.

Враг пытается истощить ВСУ и прорвать оборону с помощью круглосуточных штурмов большим количеством пехоты. Силы обороны со своей стороны наносят врагу огневое поражение.

"Ожесточенные бои идут в городе Волчанск, в котором армия РФ идет по сценарию Бахмута и Авдеевки, то есть город просто стирают с лица земли", – акцентировал он, добавив, что Волчанск находится под контролем ВСУ.

Также военный отметил, что оккупанты используют FPV-дроны как основную ударную силу беспилотных аппаратов. Это проблема для ВСУ, посколько у противника есть очень большое количество FPV-дронов.

"Таким образом россиянам удается компенсировать свои минометные или артиллерийские обстрелы этими новейшими средствами. Речь идет не только о беспилотных летальных объектах, а также о наземных беспилотниках. Они у них также уже зафиксированы", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других родов войск Сил обороны отбивают удары захватчиков на севере Харьковской области. В частности, свою полосу обороны они держали в районе Волчанска.