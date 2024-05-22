'Били превентивно': украинские пограничники показали, как готовились к наступлению окупантов в Харьковской области. Видео

Украинские пограничники бок о бок с побратимами из других родов войск Сил обороны отбивают удары захватчиков на севере Харьковской области. В частности свою полосу обороны они держали в районе Волчанска.

Там с помощью 120-мм минометов и ударного беспилотника Vampire они изрядно потрепали врага. Как пограничники уничтожали врага за несколько дней до начала российского наступления на Харьковщине, показали в Госпогранслужбе.

"10 мая российская армия начала наступление на Харьковщину в районе Волчанска. Украинские пограничники в своей полосе обороны ожидали удар врага. Бойцы активно наносили превентивные удары по целям на Волчанском направлении. Пограничники отрядов "Гарт" и "Сталевий кордон" работали, в частности, с 120-мм минометов и ударного беспилотника Vampire, известного также как "Баба-Яга", – говорится в сообщении.

На опубликованном ГПСУ видео зафиксировано, как украинские пограничники уничтожали врага за считанные дни до начала наступления в Харьковской области.

Напомним, ранее результаты работы на Харьковщине показали спецназовцы Нацгвардии. Россияне пытаются сберечь транспортные средства для обеспечения логистики. Однако бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили очередную "буханку", которой враг доставлял боекомплект.

Также сообщалось, что Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим.