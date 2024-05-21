Покровское направление остается самым горячим: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

Самым горячим направлением на фронте на вечер вторника, 21 мая, остается Покровский. В общей сложности за сутки на фронте произошло 94 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 21 мая. Российские оккупанты осуществляют штурмы наших позиций, используя преимущество в численности и технике. Украинские военные стойко защищают свою землю, эффективно отражая вражеские атаки и усовершенствуя тактическое положение.

В течение суток противник совершил три ракетных удара, 35 авиаударов и 367 ударов дронами-камикадзе. Также враг совершил около 2800 обстрелов, во время которых силы противника атаковали позиции наших войск и населенные пункты с помощью различных видов вооружения.

На Харьковском направлении враг 10 раз пытался вытеснить наши подразделения с их позиций, однако украинские воины отразили шесть их попыток продвинуться в направлении Липцы и Плетеневка – Волчанск. Напряженная ситуация наблюдается у Старицы, где была отражена атака от Новой Таволжанки. Бой у Бугроватки продолжается. В свою очередь, украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага выросло до 12. Бои продолжаются в районах Синьковки, Ивановки и Новоегоровка. В районе Берестового наши защитники отразили две штурмовые атаки противника, а ситуация сейчас контролируемая.

На Лиманском направлении потери позиций не допущены. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

На Северском направлении украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Бой вблизи Белогоровки продолжается, ситуация сейчас под контролем.

На Краматорском направлении было отбито 10 атак вражеского войска. В частности, российские оккупанты пять раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клещиевки, трижды – возле Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского. На этом направлении потери противника составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности, уничтожены танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ "Буреллом".

На Покровском направлении, самом горячем по всей линии боевого столкновения, количество вражеских штурмов возросло до 37 с начала суток. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, где продолжаются жесткие бои. Российские захватчики также не прекращают попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки Первой, Северной и Нетайловой. На некоторых участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силы обороны осуществляют меры по отражению вражеского наступления и стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении наши защитники продолжают подавлять активность противника, дважды неудачно атаковавшего наши позиции.

На Времивском направлении ситуация стабильная, однако противник сосредоточил значительное количество средств поражения в Старомайорском районе. Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском направлении активные боевые действия не зафиксированы. На Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник не выполнял атак.

Украинские военные активно применяют огневую силу, ослабляя враждебные позиции по всему фронту.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили позицию и миномет противника в Запорожском направлении. Противник пытался скрыться в лесопосадке, в которой нарыл окопы и обустроил замаскированную позицию. Однако аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила месторасположение россиян.

Украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской общине Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

Как ранее писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (20 мая) металлоломом стали 230 единиц военной техники и вооружение российской армии. Силы обороны также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

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