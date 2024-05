Оккупанты ведут наступление в районе Липцев, в Волчанске ситуация динамичная: анализ ISW

Силы обороны Украины недавно отбили некоторую территорию возле Волчанска на севера Харьковской области. Но там продолжаются активные бои, российские войска не прекращают атаки и недавно в ходе них незначительно продвинулись в районе города.

На Харьковском направлении сохраняется динамическая ситуация, говорят аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Со ссылкой на данные военного обозревателя они указали, какие подразделения ВС РФ там действуют.

Отмечается, что 22 мая российские силы продолжили наступательные операции в районе Липцов, но подтвержденных изменений на этой линии фронта не было. Пропагандисты в это время заявляли, якобы ВС РФ незначительно продвинулись в районе села, а также возле Зеленого, но в ISW это не подтверждают.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что фактически спустя 20 дней после начала наступления российское командование выводит части 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) из операций под Липцами – для отдыха и восстановления сил. При этом он подчеркнул, что враг увеличил численность Северной группировки войск примерно до 40 тысяч человек, ее значительная часть остается в резерве в Белгородской и Курской областях РФ.

Также аналитики, ссылаясь на геолокированные кадры от 22 мая, говорят, что российские войска недавно незначительно "вклинились" в пределы Волчанска. Российские блогеры утверждали, что ВС РФ продвигаются дальше внутрь города, за который идут активные бои.

"Но дополнительные кадры с геопривязкой, опубликованные 22 мая, показывают, что украинские силы вытеснили российские войска из нескольких районов и незначительно продвинулись в пределы северо-восточной части Волчанска. Это создает динамичный характер боевой ситуации в жилой застройке", – указали в ISW.

Представитель украинского подразделения, действующего на Харьковском направлении, заявил, что ВСУ контролируют большую часть Волчанска, а оккупанты ведут наступление силами отрядов пехотных группировок.

Российские блогеры начали предполагать, что ВС РФ продвигаются в направлении села Тихое и проводят разведывательные операции в районе Волоховки, Чайховки, Охримовки и Малой Волчьей. Один и них заявил, якобы они также продвинулись на 280 метров по улице Садовой в Старице и провели наступление в районе Бухруватки.

По данным Машовца, под Волчанском действуют подразделения российского 11-го танкового полка (18-я мотострелковая дивизия 11-го АК ЛВО), 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армия МВО) и 1-й мотострелковый полк (2-я мотострелковая дивизия, 1-я танковая армия МВО), а также отделение спецназа "Ахмат".

Как сообщал OBOZ.UA, воин 57-й ОМПБр с позывным "Историк" отметил, что российские оккупационные войска, пытаясь захватить Волчанск на севере Харьковской области, используют привычную для себя тактику. В частности, они просто стирают город с лица земли, как действовали в Бахмуте и Авдеевке, которые сейчас оккупированы.

