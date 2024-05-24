В направлении Липцов в Харьковской области враг использует для атак "Шторм-Z": военный рассказал о ситуации

В направлении Липцов на севере Харьковской области Россия бросает в штурмы подразделения "Шторм-Z". Они пытаются проводить ротации, однако украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу нарастить численность и темпы атак.

В настоящее время на этом направлении фиксируется около 30 тысяч оккупантов. Об этом рассказал командир артиллерийской батареи бригады "Спартан" Нацгвардии Украины Денис Каратаев в эфире КИЕВ24.

Он описал текущую ситуацию в районе Липцов.

"Враг постоянно надо оценивать объективно и чтобы не было недооценки. Сейчас "Шторм-Z" пытается там проводить штурмовые действия. Враг, конечно, пытается делать ротации. Но мы это все видим и делаем так, чтобы они не могли свои подразделения комплектовать и штурмовать уже более высоким темпом и большим количеством", – отметил Каратаев.

Он также указал приблизительную концентрацию российских войск на направлении.

"Глядя на то, какими силами враг пытается проводить штурмовые действия, примерно, я думаю, где-то тысяч 30 и есть, как сообщает разведка", – подчеркнул Каратаев.

Напомним, ранее в Институте изучения войны отметили, что у Сил обороны есть успехи на Харьковщине. Впрочем, оккупанты также не прекращают атак.

Кроме того, в вечерней оперативной сводке в Генштабе сообщили о том, что вечером 23 мая продолжались бои в районах Старицы и Тихого на Харьковщине. Также россияне продолжали наносить сокрушительные удары по Волчанску, равняя этот город с землей.