Генштаб: продолжаются бои в районах Старицы и Тихого на Харьковщине, враг ровняет Волчанск с землей

Российские оккупационные войска на Харьковском направлении в течение четверга, 23 мая, четыре раза пытались продвинуться вперед, но получили отпор от Сил обороны Украины. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Старица и Тихое.

Ситуация в Харьковской области контролируемая. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 20:00. Потери российской армии уточняются.

Там добавили, что Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Город Волчанск враг продолжает равнять с землей управляемыми авиабомбами.

Также в течение дня от КАБ пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.

В Генштабе проинформировали, что по состоянию на 20:00 оккупанты совершили 79 атак на позиции подразделений Сил обороны. Больше всего боестолкновений в четверг произошло на Покровском направлении.

Почти столько же боев было зафиксировано на Купянском направлении. Там количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20 – почти половина из них продолжается.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. В то же время воины ВСУ охотятся на врага в воздухе – уничтожен российский штурмовик Су-25.

На Лиманском направлении отражены шесть атак врага у Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа – дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется.

На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас ведутся бои в районе Красногоровки. На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

На Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку, где заслушал доклады главкома Александра Сырского и главы ГУР Кирилла Буданова. Глава государства подчеркнул, что Россия хочет оттянуть украинские войска на север и продвинуться на востоке.

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