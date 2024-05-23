Зеленский после Ставки: РФ хочет оттянуть украинские войска на север и продвинуться на востоке

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. На ней он, в частности, заслушал доклады главкома Александра Сырского и главы ГУР Кирилла Буданова.

Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале. Он также отметил, что страна-агрессор хочет оттянуть украинские войска на север и продвинуться на востоке.

После доклада начальника ГУР МО Кирилл Буданов и главы СВР Олег Иващенко президент рассказал, что помимо планов РФ на поле боя разведчики получили много данных по стратегии срыва Саммита мира. По словам Зеленского, это явилось главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время.

"Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение окупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать", – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по обеспечению армии всем необходимым. По словам президента, уже есть определенные графики поступления оружия из объявленных и ожидаемых пакетов помощи от партнеров.

Ранее президент Украины также отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств для защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ. Также он планирует попросить НАТО сбивать российские ракеты.

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