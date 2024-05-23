Будет ли новое наступление РФ на Сумы: глава МВА оценил ситуацию

Оккупация города Сумы россиянами пока невозможна, несмотря на то, что враг не оставляет таких замыслов. У Украины достаточно войск и фортификаций, чтобы не допустить такого сценария.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко. По его словам, намерения оккупантов видны, в частности, и по непрекращающимся атакам ракет и "шахедов".

"Враг действительно накапливает какие-то силы, но у него проблемы со средствами. Ни одна разведка не подтверждает какую-либо бронированную технику, танки и т.д.", – пояснил глава МВА.

Он отметил, что Украина принимает все меры, чтобы захватчики не решились пойти в наступление.

"Но у них в голове только одно: как-то найти способ это сделать, поэтому вам никто не скажет: нет-нет, наступления не будет", – отметил Дрозденко.

По его убеждению, "наступление на сегодня невозможно или оно не приведет к каким-либо успехам". Чиновник привел в пример Харьковщину, где наступление РФ произошло, однако существенных успехов оккупанты не добились, лишь понесли бешеные потери.

"Никто у нас не знает, когда они там побегут в атаку. Чем встречать у нас есть, как не пустить их в город Сумы – сейчас нет, никак, они не дойдут, шансов нет", – подчеркнул начальник МВА.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, но не забывать, что враг коварен. Комментируя вероятную угрозу обстрелов из артиллерии, Дрозденко объяснил: чтобы она стала реальной, враг должен подогнать технику на 10 км к городу, поэтому пока маловероятно.

"Из воздуха – да, но видя последние новости и подтверждение из тех или иных военных подразделений относительно пилотов обученных на F16 и самолетов, то я уже в ожидании, что даже в воздухе нам станет проще, именно с носителями КАБов", – отметил начальник МВА .

Он признал, что не исключает вероятность наступления россиян, и никто не может сказать, когда может произойти такая атака.

"В том, что шансов у них нет добежать до Сум – это вам 100% говорю", – подытожил Дрозденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что Силы обороны Украины фиксируют увеличение активности ДРГ российских оккупационных войск. Основная их цель – разведать, как построена оборона, и места дислокации ВСУ.

– В ISW сообщили, что Россия на фоне наступления в Харьковской области продолжает концентрировать ограниченные силы и в Сумском направлении. Речь идет о недоукомплектованных и разрозненных подразделениях общей численностью около 10 тысяч оккупантов, собранных в Курской области РФ.