Достаточно ли у РФ сил для наступления на Сумщину: ответ пограничников

Подразделения российских оккупантов продолжают находиться вблизи границы с Сумской областью, однако численность этой группировки недостаточна для развертывания полномасштабных боевых действий, как это происходит на Харьковщине. Во всяком случае, Силы обороны готовы к разным сценариям.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он напомнил, что госграница Сумской области имеет протяженность 560 километров. И нельзя исключать, что вдоль нее враг продолжает наращивать войска.

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", – подчеркнул Демченко.

По его словам, существует вероятность, что в планах РФ реализовать на Сумщине сценарий, подобный харьковскому, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в частности, и на это направление.

"К счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", – отметил Демченко.

В то же время для того, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не разрешать их перебрасывать на другие направления", группировки врага может хватить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что у российских захватчиков пока нет ударных группировок для осуществления наступательных действий на Сумщину. Однако Силы обороны Сумской области "готовы к любым вызовам".

– Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко заявил, что оккупация города Сумы россиянами пока невозможна, несмотря на то, что враг не оставляет таких замыслов. У Украины достаточно войск и фортификаций, чтобы не допустить такого сценария.