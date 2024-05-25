Власти Сумщины оценили готовность россиян для наступления

У российских захватчиков нет ударных группировок для осуществления наступательных действий на Сумщину. Однако Силы обороны Сумской области "готовы к любым вызовам".

Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, слухи о возможном наступлении являются спецоперацией россиян "по пропаганде страха".

"Только что состоялось расширенное заседание Совета обороны Сумской области, на котором присутствовало руководство Сил безопасности и обороны нашей страны. Была проведена детальная оценка ситуации на границе, на линии столкновения относительно готовности соответствующих оборонных рубежей, готовности сил безопасности и обороны к возможным действиям врага на Сумском направлении", – сообщил Артюх.

Он подчеркнул, что Силы безопасности и обороны Сумской области готовы к любым вызовам врага. И это уже проверило руководство.

"Наша готовность была проверена соответствующим руководством. Намечены соответствующие меры по усовершенствованию, повышению готовности оборонных рубежей. Также продолжаются меры эвакуации из приграничных общин и населенных пунктов, их своевременность и обеспеченность соответствующими материально-техническими средствами", – добавил он.

Относительно энергетической безопасности области председатель Сумской ОВА отметил, что Сумщина страдает от дефицита электроэнергии, как и все остальные. В области действуют графики почасовых отключений. Также в области развернуты Пункты несокрушимости, подготовлены к работе аварийные источники питания.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны Украины фиксировали в Сумской области увеличение активности диверсионно-разведывательных групп российских оккупационных войск. Основная их цель – разведать, как построена оборона, и места дислокации ВСУ. Пограничники считают, что в этом направлении враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность.

Также пограничники не исключают, что Россия после Харьковщины может начать наступление на Сумщине. На такой шаг оккупанты могут пойти, чтобы отвлечь украинские силы из других участков.