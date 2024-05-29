Оккупанты провели наступления на нескольких направлениях в Донецкой области после штурмов на Харьковщине: в ISW раскрыли замысел врага. Карта

Российские войска на протяжении последних дней совершили несколько механизированных атак разного масштаба сразу на четырех оперативных направлениях в Донецкой области. Это произошло после первой волны наступательной операции РФ на севере Харьковской области.

Ключевой целью этих действий могло быть намерение проверить, насколько эффективным оказался замысел российского командования по оттягиванию украинских сил на Харьковское направление для создания более благоприятных для оккупационной армии условий в других точках фронта. Об этом говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

"Российские войска недавно совершили четыре механизированных атаки уменьшенными или меньшими размерами на нескольких направлениях операции в Донецкой области, не достигнув значительных успехов, чтобы проверить реакцию Украины после первой волны наступательных усилий России на севере Харьковской области", – отмечается в публикации.

Упомянутые атаки фиксировались кадрами, опубликованными 27 и 28 мая. Эти кадры задокументировали усиленные механизированные атаки численностью во взвод восточнее Часового Яра и Новопокровского. Также россияне прибегли к механизированным атакам численностью около роты вблизи Новомихайловки, расположенной юго-западнее Донецка, и в районе Старомайорского к югу от Великой Новоселки.

Особых успехов эти атаки врагу не принесли. Россиянам, отметили аналитики, удалось лишь незначительно продвинуться в ходе атак восточнее Новопокровского и Старомайорского, тогда как в районах Часового Яра и Новомихайловки о подтвержденных успехах оккупантов речь не идет.

В то же время, аналитики констатировали, что наращивание темпов атак на Покровском направлении совпало со снижением интенсивности атак и наступления российских войск на севере Харьковщины.

При этом, считают в ISW, упомянутые четыре механизированные атаки оккупантов, происходившие на каждом четырех операционных направлениях России, были ограниченными по сравнению с предыдущими российскими механизированными атаками. Следовательно, предполагают аналитики, ключевой их целью было даже не продвижение вперед.

"Вероятно, атаки 27 и 28 мая имели целью оценить реакцию и оборонные возможности украинских войск на донецком направлении. Недавние российские наступательные усилия на севере Харьковской области, вероятно, преследовали цель воспользоваться нехваткой украинской живой силы и материальных средств до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на линию фронта, и создать возможности для российских войск в других местах. А российские войска, вероятно, преследовали цель проверить, есть ли и где именно они могут воспользоваться этими возможностями на линии фронта в Донецкой области", – резюмировали аналитики.

Напомним, накануне в ISW заявили, что у ВСУ есть успехи в районе Липцев Харьковской области: они достигли определенного продвижения в направлении этого села. В районе Волчанска захватчики продолжали вести штурмы.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, что стоит за взиманием Россией сил в Белгородской области к границе Украины. Так враг пытается сосредоточить и привлечь украинские войска в этот район и подготовиться к наступательным операциям. Аналитики считают, что оккупационные силы попытаются расширить свой плацдарм в районе российско-украинской границы на северо-востоке Украины.