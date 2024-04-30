Кремль совершает геноцид: в ISW объяснили, почему Россия меняет имена депортированных украинских детей

Российские террористы продолжают депортировать детей из Украины на территорию РФ. Более того, захватчики практикуют изменения имен и мест рождения депортированных детей.

Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств их депортации и их настоящих личностей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россияне усыновляют маленьких украинцев, при этом меняя им имена, тем самым фактически уничтожая всю информацию об их жизни до депортации в РФ. Аналитики уверены, что это направлено ​​на то, чтобы стереть документальные следы обстоятельств их депортации и настоящих личностей.

Оккупанты практикуют это с целью усложнить задачу украинскому правительству или опекунам детей найти или репатриировать их. Более того, российские власти, включая диктатора Владимира Путина и назначенного Кремлем уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, часто пытаются оправдать депортацию и усыновление украинских детей гуманитарными соображениями и скрыть то, что в конечном итоге является частью геноцида, направленного на уничтожение украинской идентичности. При этом россияне цинично называют свои действия "спасением украинских детей-сирот".

В ISW отметили, что сообщения о том, что у некоторых из этих детей есть законные опекуны, которые просят об их возвращении, подрывают усилия России утверждать, что депортация украинских детей является гуманитарной необходимостью. Также подобные действия россиян подчеркивают тот факт, что власти РФ, вероятно, намерены замести следы, чтобы детей сложнее было найти и вернуть в Украину.

Напомним, журналисты показали видео, как семья депутата Госдумы страны-агрессора РФ Сергея Миронова покрестила девочку, которую украли из детского дома в Херсоне во время оккупации города.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей из Украины. Позже в Гааге заявили, что могут выдать новые ордера на арест высшего руководства России.

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