Дрон 'Швидун': что известно об одном из самых эффективных перехватчиков 'Шахедов'

Украина начала использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Швидун", специально разработанный для перехвата вражеских ударных дронов. Этот украинский дрон уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

Благодаря инновационным технологиям он обеспечивает высокую точность и скорость поражения вражеских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Беспилотный авиационный комплекс "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала. Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев – почти 2 метра.

Дрон может подниматься на высоту до 6 км и развивать скорость более 250 км/ч, что позволяет эффективно прикрывать небо над украинскими городами на радиусе более 70 км.

Конструкция "Швидина" минимизирует вибрации корпуса на больших скоростях, обеспечивая четкое изображение для оператора.

Несмотря на высокую максимальную скорость, дрон имеет небольшую скорость взлета и посадки, что позволяет использовать его повторно даже в случае потери цели. Общая продолжительность пребывания в воздухе превышает 2 часа.

Его разработали специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат".

Первые комплекты уже работают в Вооруженных Силах Украины, эффективно уничтожая вражеские дроны.

"Швидун" демонстрирует один из самых высоких коэффициентов поражения среди украинских перехватчиков и уже помог ВСУ ликвидировать около сотни беспилотников противника.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новый дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, который предназначен для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА. Система работает в автоматическом режиме – от получения данных до наведения на цель.

