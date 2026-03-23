ВСУ получат 'Джедая', который будет охотиться на дроны: каковы его характеристики. Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новый дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, который предназначен для борьбы с ударными и разведывательными БпЛА. Система работает в автоматическом режиме – от получения данных до наведения на цель.

Комплекс должен усилить защиту воздушного пространства на фоне постоянных атак дронов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новый украинский беспилотник разработан как мобильный перехватчик, который может действовать непосредственно в зоне обнаружения целей. Он получает координаты от радиолокационных станций и самостоятельно осуществляет наведение, что существенно сокращает время реагирования на воздушные угрозы.

JEDI Shahed Hunter способен уничтожать вражеские дроны-камикадзетипа Shahed, а также их российские аналоги "Герань" и "Гербера". Кроме того, он может перехватывать разведывательные беспилотники, в частности Zala и Supercam.

Среди характеристик: скорость более 350 км/ч, высота полета до 6 км и боевая часть весом около 0,5 кг. Дрон имеет вертикальный взлет, весит 4 кг и оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет работать круглосуточно.

Радиус прикрытия составляет до 40 км, что позволяет эффективно закрывать отдельные участки воздушного пространства. Развитие таких систем является частью общей стратегии усиления ПВО, которая предусматривает максимальное обнаружение и перехват воздушных целей в реальном времени.

