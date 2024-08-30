Дрон STING Mad Max получил одобрение для использования ВСУ, – Голик

Удобное управление, защищенная линия связи, грузоподъемность в 3 кг при 10 км полета – эти параметры STING Mad Max уже давно помогают украинским военным на фронте. На днях этот дрон получил официальное признание от Министерства обороны Украины. Лидер команды разработчиков, предприниматель и волонтер Юрий Голик, написал, что бомбер теперь официально рекомендован для нашей армии.

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Для этого Mad Max опробовали на полигоне. Прежде комиссия проверила соответствие летных характеристик заявленным. Также протестировали ключевой функционал бомбера – осуществление сброса по воображаемым позициям врага. В качестве цели использовали макеты бронированной техники. Дрон легко справился с задачей, ведь эта модель уже удачно работает на фронте и уничтожает реальную технику врага. Обязательная часть сертификации - еще и изучение документации, поэтому команда разработчиков предоставила комиссии все бумаги.

"Вывод комиссии – рекомендовать бомбер STING Mad Max для использования в ВСУ. Хотя в реалиях бомберы уже давно выполняют задачи в ВСУ и подразделениях других служб", — заявил Юрий Голик.

Беспилотник Mad Max недавно получил ряд новых технологических усовершенствований, на которые команда Голика подтолкнула обратную связь и запросы военных. Речь идет, в частности, о новом оптическом модуле с аналоговой камерой для полета и цифровой для записи в 4К. Также дрон пересобрали на карбоновой раме собственного производства, которая имеет большую прочность.