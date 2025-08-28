Дроны атаковали Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России: вспыхнули мощные пожары. Фото и видео

Ночью 28 августа в нескольких российских регионах прогремели взрывы на фоне атаки БПЛА. Целью ударов в очередной раз стали нефтеперерабатывающие заводы.

Взрывы прогремели на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области и Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атак по НПЗ

Ночью россияне вводили в Самары временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Также были введены ограничения в работе мобильного интернета. Через некоторое время после введения ограничений в Новокуйбышевске прогремели сильные взрывы.

Очевидцы подтвердили, что БПЛА ударили по территории нефтеперерабатывающего завода, вследствие чего там начался сильный пожар.

Сначала местные жители писали, что в Самарской области был атакован Новокуйбышевский НПЗ. Однако в итоге оказалось, что атакован был Куйбышевский НПЗ в Самаре.

Кроме Самарского региона дроны-камикадзе ударили по Краснодарскому краю РФ. Там целью атаки в очередной раз стал Афипский НПЗ. Местные власти утверждали, что силы ПВО якобы сбили все цели, однако очевидцы опубликовали снимки, которые подтверждают, что БПЛА достигли целей.

Что известно о НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ входит в состав "Самарской группы НПЗ" компании "Роснефть" с 2007 года. Проектная мощность по переработке нефти – от 7,9 до 8,8 млн тонн в год. Является самым мощным предприятием среди заводов самарской группы "Роснефти"ю

Афипский НПЗ входит в группу "Сафмар. Проектная мощность по переработке нефти – 6,25 млн тонн в год, но по некоторым данным фактическая переработка достигает 7,17 млн тонн. После модернизации, включая строительство комплекса гидрокрекинга и установки замедленного коксования, россияне планировали увеличить глубину переработки до 98%, а выход светлых нефтепродуктов – до 88%. НПЗ является одним из ключевых на юге России, играя стратегическую роль в обеспечении топливом, в том числе, военной техники. Специализируется на производстве дизельного топлива и авиационного керосина.

Напомним, ударные дроны атаковали российскую Сызрань. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

