Дроны атаковали подстанцию ЛЭП в Волгоградской области: произошел пожар. Видео

В Волгогдадской области РФ пожаловались на "массированную атаку БпЛА". Она якобы была "отражена" – в том числе, с помощью подстанции ЛЭП "Балашовская".

По подстанции, по официальной версии, прилетели "обломки", что привело к пожару. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Что известно

Результатом очередной "успешно отраженной атаки" украинских дронов стало повторное поражение важного для центральной части РФ объекта – подстанции ЛЭП "Балашовская". Вспыхнувший на ней пожар подтвердили местные власти.

"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет", – заявил утром 25 октября губернатор региона Андрей Бочаров.

Сами же россияне в соцсетях утверждали, что "обломки" взрывались не менее 5-6 раз.

ПС 500 кВ Балашовская установленной мощностью 1523 МВА расположена в рабочем поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области. Подстанция обеспечивает транзитный переток электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Она является ключевым звеном передачи электроэнергии, в первую очередь, Московской, Средневолжской и Южной энергозонами. От работы подстанции зависит энергетическая устойчивость и резервирование энергоснабжения Саратовской области, а также соседних регионов — Пензенской и Тамбовской областей. Через неё проходят магистральные линии электропередачи 500 кВ, связывающие подстанции 500 кВ "Саратовская", "Пенза", "Мордовская" .

Подстанция "Балашовская" этой ночью была успешно атакована уже во второй раз. Первое поражение произошло 16 октября. Тогда дроны атаковали объект, на нем вспыхнул пожар. Губернатор региона также обвинил во всем "обломки", ряд населенных пунктов погрузился во тьму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ставрополе агенты ГУР ликвидировали российских десантников. Подразделение, в составе которого они воевали в Украине, причастно к совершению военных преступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!