Дроны атаковали регионы России и Крым: были слышны взрывы, вспыхнули пожары. Фото и видео

В ночь на субботу, 2 августа, было неспокойно в оккупированном Крыму и нескольких регионах страны-агрессора России. Их атаковали дроны, по которым пыталась работать вражеская ПВО, известно о попаданиях, в результате которых вспыхнули пожары.

OBOZ.UA собрал имеющуюся на данный момент информацию о "бавовне" и ее последствиях.

Взрывы в России

Много дронов летело на Рязань. Местные паблики писали о пролете БПЛА и взрывах, а очевидцы публиковали в сети кадры пожаров, которые вспыхнули в результате попаданий.

Известно о возгорании на территории НПЗ. Также, по данным росСМИ, громко было в районе авиабазы "Дягилево".

Воронежская область тоже слышала мощные взрывы. Предварительно известно о пожаре в результате работы российской ПВО.

В Липецке местные жители сообщали об атаке на военный аэродром.

Взрывы в Крыму

Феодосия несколько часов была под атакой БПЛА, раздавались взрывы. После них вспыхнул пожар в районе нефтебазы.

Также взрывы слышали в Керчи. Крымский мост был перекрыт с 23:50 1 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Там раздавались взрывы, над городом кружили боевые вертолеты.

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