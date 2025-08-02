В российской Пензе поражен стратегический завод: момент взрыва попал на видео

В ночь на 2 августа неизвестные добрые дроны наведались в российскую Пензу. Там раздавались взрывы, поражен завод "Электроприбор".

Видео с моментом поражения появилось в сети. Атакованный завод имеет важное значение для российской "оборонки", он задействован в выполнении государственного оборонного заказа.

Что известно

О взрывах в Пензе российские СМИ начали сообщать еще с ночи. Ближе же к утру оппозиционный российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" назвал цель ударов: АО "Производственное объединение "Электроприбор".

В паблике также появилось видео момента удара, правда, довольно низкого качества.

Зато Telegram-канал Exilenova+ опубликовал другое видео, которое зафиксировало как момент удара, так и эмоции россиян, ставших его свидетелями.

Завод "Электроприбор" имеет важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Его деятельность непосредственно связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа России.

Это предприятие производит:

средства криптозащиты связи — шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;

коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;

аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;

комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

Exilenova+ добавляет, что опубликованное видео снято с места по координатам 53.225610258, 44.948421587. Координаты места прилета – 53.223866353, 44.9628010631.

Тем временем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на "пензенское предприятие" и заявил о погибшей и двух травмированных.

Роспропагандисты же пишут о еще одном погибшем в Ростовской области, которую также атаковали дроны, признают они и "повреждение объекта" в Пензе. При этом росСМИ без всяких колебаний уверяют: "все беспилотники были уничтожены".

Что предшествовало

Буквально позавчера, 31 июля, Пенза уже находилась под ударами дронов. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар: дроны СБУ нанесли удар по важному для ВПК России "Радиозаводу".

Между тем ночью и под утро 2 августа дроны атаковали сразу несколько регионов РФ, а также Крым.

В частности, в Рязани, согласно сообщениям, под атакой оказался НПЗ, взрывы раздавались также в районе авиабазы "Дягилево".

В Липецке также сообщалось об атаке на военный аэродром.

А в Самарской области поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

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