Поражен нефтеперерабатывающий завод, произошел пожар: новые подробности атаки дронов на Самарскую область России. Фото и видео

Россияне утром 2 августа пожаловались на очередную атаку дронов. Взрывы, в частности, звучали под Самарой, в городе Новокуйбышевск.

Целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские СМИ, поражение "одного из предприятий" подтвердил местный губернатор, сами же россияне выкладывают в сеть многочисленные видео.

Что известно

О "серии взрывов" в Новокуйбышевске российские каналы начали сообщать ближе к 5 часам утра по киевскому времени. Атака, как утверждают местные жители, началась примерно в 04:30.

Одни росСМИ писали, что прозвучало "не менее10 взрывов", другие информировали своих читателей о минимум "15 хлопках".

"Особенно громко было над Дзержинским районом. Некоторые слышали звуки, похожие на автоматные очереди", "Предварительно, система ПВО сбивает украинские беспилотники над городом. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", – уверяли пропагандисты.

На фоне атаки в аэропорту Самары был введен план "Ковер". Ограничения на взлет и посадку самолетов вводился также в Пензе, где ночь также выдалась жаркой.

Пропагандисты при этом не сообщают, что именно стало целью атаки в Новокуйбышевске. А вот оппозиционные СМИ РФ утверждают, что атакован Новокуйбышевский НПЗ.

И эту версию подтверждают и многочисленные видео, снятые россиянами. В том числе, и те, что зафиксировали непосредственно момент прилета одного дрона, после чего на объекте вспыхнул мощный пожар.

Около 6 часов утра губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что "вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске" и уведомил жителей региона о том, что им придется посидеть без интернета.

"На месте работают оперативные службы. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов", – написал чиновник.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов "Роснефти" в Самарской области: его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. Его продукция поставляется как внутри РФ, так и за рубеж.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью дроны атаковали сразу несколько регионов РФ, а также Крым.

В частности, в Рязани, согласно сообщениям, под атакой оказался НПЗ, взрывы звучали также в районе авиабазы "Дягилево".

В Липецке также сообщалось об атаке на военный аэродром.

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