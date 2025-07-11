Дроны атаковали Тулу и Подмосковье: под прицелом были конструкторское бюро и предприятие по разработке БПЛА. Видео

В пятницу, 11 июля, российский город Тула и район Подмосковья оказалась под атакой беспилотников. Предварительно, дроны нацеливались поразить конструкторское бюро, авиазавод и предприятие по разработке БПЛА.

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Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. В сети также распространили ряд кадров, которые россияне снимали во время пролета дронов и взрывов.

"Наши группы БПЛА делают новый рейд на территорию РФ и уже прорвались в тыл россиян", – говорится в посте.

Отмечается, что в Туле несколько беспилотников нацеливались на Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Шипунова. Оно специализируется на изготовлении зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК).

Тогда как в Подмосковье дроны нагрянули в город Дубна, где расположено предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Ранее по нему уже наносили удары.

Кроме этого, беспилотники посетили Луховичский авиационный завод имени П. Воронина в городе Лоховица Московской области. По данным Exilenova+, было несколько попаданий, последствия уточняются.

Предприятие входит в состав АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", имеет статус стратегического, его территория охраняется (координаты 54.9180270315, 39.0402487208).

Завод занимается производством, сборкой и модернизацией военных самолетов; ремонтом самолетов, преимущественно МиГов; испытанием техники (для этого имеет собственный летный испытательный полигон и взлетную полосу).

Как сообщал OBOZ.UA, новые спутниковые снимки зафиксировали последствия ударов по двум важным оборонным предприятиям в России – "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Оба завода играют ключевую роль в производстве компонентов для дронов и ракет, которые используют в войне против Украины.

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