Характерные следы от крупного пожара: спутниковые снимки подтвердили поражение двух оборонных заводов в России. Фото

Новые спутниковые снимки зафиксировали последствия ударов по двум важным оборонным предприятиям в России – "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и Азовскому оптико-механическому заводу в Ростовской области. Оба завода играют ключевую роль в производстве компонентов для дронов и ракет, которые используются в войне против Украины.

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Изображения обнародовали Osint-проекты Dnipro и "КиберБорошно". На снимках завода в Чебоксарах видно пробоину в крыше одного из недавно возведенных цехов и большие следы выгорания.

Именно в этот корпус, по данным расследователей, 5 июля попал по меньшей мере один украинский дрон типа AN-196. Очевидцы сообщали о масштабном пожаре, который зафиксировали на видео – вероятно, повреждена и часть высокоточного оборудования.

"ВНИИР-Прогресс" является ведущим производителем CRPA-антенн для российских ударных дронов типа Shahed-136. В ответ на рост спроса со стороны военных, предприятие наращивало мощности — и пораженный новый корпус, вероятнее всего, использовался именно для производства оборудования для дронов.

Еще одним объектом атаки стал завод в городе Азов, Ростовская область. За день до инцидента в Чебоксарах туда прилетели украинские беспилотники с дельтаобразным крылом. На спутниковых фото видны поврежденные здания – по крайней мере две постройки имеют пробоины в крышах.

Этот завод относится к корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и занимается производством электронных систем наведения для высокоточного ракетного, артиллерийского и противотанкового вооружения. Кроме того, он поставляет элементы систем радиоэлектронной борьбы, стабилизации оружия, а также лазерные и навигационные приборы для авиации и беспилотников.

Напомним, накануне, 7 июля, в российском Краснозаводске Московской области прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно, что был поражен завод, который производил боевые части к "Шахедам", это подтвердили в Генштабе ВСУ.

Также стало известно, что дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Из-за возобновления Украиной кампании ударов по объектам нефтегазового сектора РФ, которые были поставлены на паузу с марта, в России ждут новых убытков.

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