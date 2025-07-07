Есть попадания: дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в Краснодарском крае

В понедельник, 7 июля, дальнобойные дроны Главного управления разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (Россия), речь идет об Ильском НПЗ им. А. Шамара. В результате поражения на объекте произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

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Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке. В частности, попадания подтверждают местные СМИ.

"7 июля украинские дальнобойные беспилотники поразили Ильский НПЗ имени А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки БПЛА на объект поражения НПЗ подтверждают также и местные так называемые "СМИ", – говорится в сообщении.

Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара, расположенный в Краснодарском крае, является одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Южного федерального округа России. Компания КНГК-ИНПЗ специализируется на приемке, хранении и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.

"Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки, непосредственно задействованное в ведении агрессивной войны против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля 2025 года дроны СБУ и ССО поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод, после чего там начался пожар. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" также получила серьезные повреждения и приостановила работу.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля, дроны атаковали город Краснозаводск Московской области РФ. Предварительно под прицелом там был местный завод, специализирующийся на производстве военной химии. Очевидцы сообщали о звуках дронов и взрывах.

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