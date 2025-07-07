Под прицелом стратегический завод: в российском Краснозаводске прогремела серия взрывов. Видео

В понедельник, 7 июля, беспилотники атаковали город Краснозаводск Московской области РФ. Предварительно, под прицелом там был местный завод, в том числе специализирующийся на производстве военной химии.

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Россияне сообщали о звуках дронов и взрывах. В сеть они выложили соответствующие видео, среди прочего, с моментом прилета.

По данным местных жителей, по состоянию на утро в городе прозвучало около семи "хлопков". На некоторых видео видно дым, который поднимался в зоне взрывов.

"Возможно, атака на Краснозаводский химический завод", – говорилось в их сообщениях.

АТ "Краснозаводский химический завод" – это предприятие в Московской области РФ, специализирующееся на производстве промышленной и военной химии.

Завод известен выпуском артиллерийских зарядов, взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июля Силы обороны Украины повторно атаковали предприятие "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашия). Были поражены производственные мощности по изготовлению адаптивных антенных решеток "Комета", которые Россия использует в "Шахедах", ракетах и КАБах.

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