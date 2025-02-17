На объектах до сих пор пылает пожар: в ССО рассказали подробности поражения Ильского НПЗ и нефтеперекачивающей станции 'Кропоткинская'

В Краснодарском крае России на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, пораженном дронами ССО и СБУ в ночь на 17 февраля, по состоянию на вечер понедельника продолжался пожар. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" также получила серьезный урон, из-за чего приостановила работу.

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Подробностями поделилась пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины. Военные отметили, что обе цели являются предприятиями, важными для ВПК и логистики страны-агрессора.

В районе Ильского НПЗ раздалось около 20 взрывов. Этот завод находится в одноименном поселке городского типа примерно в 400 километрах от территории, контролируемой украинской армией.

"На объекте до сих пор бушует пожар", – написала пресс-служба в 16:20 понедельника, 17 февраля.

На этом НПЗ, который обеспечивает топливом российскую армию, есть шесть технологических установок для нефтепереработки мощностью 6,6 млн тонн в год. В этом месяце украинские дроны уже обстреливали эту цель.

Другой объект, который познакомился с беспилотниками ССО и СБУ, вообще остановил свою работу. Противнику приходится перекачивать нефть в обход станции "Кропоткинская" на минимальных оборотах.

"Такие объекты не только поставляют топливо российской армии, но и напрямую финансируют войну против Украины за счет нефтяных доходов", – указали военные.

Успешную операцию они назвали "точностью, изменяющей ход войны". Воины Сил специальных операций пообещали продолжать подобные атаки.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 февраля на "хлопки" жаловались жители Краснодара, Славянска-на-Кубани, Новороссийска, Туапсе, Геленджика, Приморско-Ахтарска и Тамани в российском Краснодарском крае.

– Позже стало известно, что БПЛА запустили Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ. Удалось поразить Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

– В РФ признали, что "Кропоткинская" вышла из строя и транспортировка нефти осуществляется на сниженных режимах перекачки.

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