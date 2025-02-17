Дроны СБУ и ССО поразили два важных предприятия в Краснодарском крае: детали операции

Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций успешно отработали по враждебным целям в Краснодарском крае. Были поражены два важных предприятий РФ, работающих на военно-промышленный комплекс РФ – Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

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Атака украинских спецслужб прошла ночью 17 февраля. Об этом сообщили источники OBOZ.UA.

Известно, что на Ильском НПЗ раздалось около 20 взрывов, а после начался пожар.

После атаки БПЛА нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского Трубопроводного Консорциума выведена из эксплуатации, ее работа остановилась. При этом транспортировка нефти через систему Тенгиз – Новороссийск продолжается, но пониженной интенсивностью, минуя поврежденную станцию.

В компании подтвердили, что 17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект подвергся атаке. Удар был нанесен семью БПЛА, снаряженными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Разлива нефти не произошло. Пострадавших среди персонала станции тоже нет.

Для оценки последствий атаки и определения сроков восстановления станции на место прибыли представители руководства во главе с генеральным директором.

Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшим объектом такого типа в пределах России, входящей в систему КТК.

В Минобороны РФ отчитались об атаках на минимум пять регионов РФ, а также на оккупированный Россией Крым.

Российское оборонное ведомство заявило о 90 перехваченных и уничтоженных БПЛА за ночь:

38 дронов – над акваторией Азовского моря,

24 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

15 БПЛА – над территорией оккупированного Крымка,

7 БПЛА – над акваторией Черного моря,

по 2 дроны – над территориями Курской и Ростовской областей,

по 1 дрону – над Брянской и Белгородской областями РФ.

Также россияне якобы уничтожили управляемую ракету "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря. Подтверждений с украинской стороны этому нет.

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