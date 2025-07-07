Производил боевые части к 'Шахедам': в Генштабе подтвердили поражение завода боеприпасов в Московской области

В ночь на 7 июля украинские дроны поразили Краснозаводской химический завод, расположенный в Московской области России. Объект специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов, в частности там производят боевые части для "шахедов".

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Поражение вражеского военного завода подтвердили в Генеральном штабе. Отмечается, что результаты огневого поражения уточняются.

"В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ", – говорится в сообщении.

На этом российском заводе производят пиротехнические средства и боеприпасы. Среди прочего предприятие выпускает термобарические боевые части для беспилотников типа Shahed, которыми враг ежедневно атакует Украину.

В Генштабе добавили, что в районе российского Краснозаводска зафиксирована серия взрывов и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 7 июля, беспилотники атаковали город Краснозаводск Московской области РФ.

Россияне сообщали о звуках дронов и взрывах. По данным местных жителей, по состоянию на утро в городе прозвучало около семи "хлопков".

В российских пабликах высказывали предположение, что целью ударов был Краснозаводской химический завод.

Как сообщал OBOZ.UA, также в понедельник, 7 июля, дальнобойные дроны Главного управления разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (Россия), речь идет об Ильском НПЗ им. А. Шамара. В результате поражения на объекте произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

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