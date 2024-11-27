Есть вещи, которые очень похожи на саботаж, диверсию и предательство. "Похожие", потому что трудно поверить, что наше "родное" украинское правительство такие вещи делает.

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1 грудня вводяться в дію нові правила бронювання військовозобов'язаних. Ці нові/старі правила остаточно вб'ють українську оборонку, залишивши на плаву лише підприємства державного "Укроборонпрому", що постачає у війська непридатні 120-мм міни, ну і ще привілейовані приватні оборонні компанії наближених до влади військових олігархів - тих, хто наживається на війні.

По-перше, бронь тепер діє тільки до 28 лютого 2025 року. Тобто та ж сама держава, яка вчора дозволила забронювати складальників дронів, конструкорів, програмістів на півроку, сьогодні каже – стоп! - тільки до кінця лютого. Що, після 28 лютого дрони вже не потрібні?..

З 28 лютого скасовують дозволене не так давно 100% бронювання співробітників оборонних підприємств. Тепер тільки 50%. Тобто, можна і 100% – але за згодою лампасних чиновників Міноборони, які суб'єктивно вирішуватимуть, яке підприємство потребує якої кількості співробітників.

На початку цього року теж було 50% + дозвіл Генштабу, і поки підприємства чекали дозволу чиновників ГШ, у них забирали в армію половину співробітників, підприємства не могли виконати держоборонзамовлення, війська не отримували дрони. Тепер знову повернення до старої, корупційної та руйнівної для нашої оборони практики.

Для малих приватних інноваційних підприємств оборонної промисловості повернення до норми бронювання 50% від кількості військовозобов'язаних означатиме смерть: зазвичай у таких компаніях працюють 10-20-50 осіб, кожна з яких незамінна на своєму місці, володіє унікальними знаннями, навичками, досвідом – мобілізація половини цих людей зупинить розробку і виробництво зброї, і зробить неминучою нашу поразку у війні.

Нагадаю, що саме дрони, ті самі "весільні дрони" Рєзнікова вже зіграли ключову роль у цій війні, але тепер, виявляється, потрібні не дрони, а люди, тому що влада вперто не хоче мобілізувати молоде покоління, і дочиста вигрібає середнє і старше, в надії отримати якісь голоси на можливих після війни виборах. Тільки виборів не буде - з такою політикою ми програємо війну, і українських виборів тут точно вже не буде.

Очевидно, що втративши половину військовозобов'язаних працівників, українські малі оборонні компанії, яких понад 70% в українській оборонці, не виконають держоборонзамовлення, на фронт не потраплять дрони, а дефіцитні кадри - інженери, конструктори, електронщики, програмісти – заберуть ТЦК, ну а рештки людського ресурсу після ліквідації приватної оборонної промисловості підберуть наближені до влади олігархи, які наживаються на війні.

Ще "новація" - тепер не можна забронювати співробітника/працівника, який квартал не пропрацював на оборонному підприємстві. Тобто, ви берете інженера на роботу, офіційно, і не можете забронювати - і він одразу ж стає жертвою ТЦК, тому що підприємство саме офіційно повідомляє ТЦК, що у нього працює військовозобов'язаний, який не підлягає бронюванню. Розумієте, який треш? – Щоб забронювати співробітника, треба, щоб він 3 місяці офіційно пропрацював і при цьому його запросто можуть мобілізувати. Де логіка? У чому вона?.. Така норма закону прямо спрямована на знищення української оборонки.

Крім того, з 28 лютого всі підприємства позбавляються статусу "критично важливого виробництва", який дає право на бронювання співробітників. Це взагалі юридичний нонсенс – держава заднім числом змінює закони, не тримає свого слова. Тобто, оборонні компанії, які з боєм, кров'ю, терпінням пройшли всі захмарні бюрократичні процедури, і отримали статус "критично важливого", скажімо, до березня, чи квітня наступного року, тепер його втратять.

Разом з тим, статус "критично важливого" і право бронювати співробітників отримають великі компанії наближених олігархів - які платять ЄСВ понад 1,5 млн євро, або мають дохід у валюті понад 32 млн євро, у кого вартість активів понад 200 млн грн, або чистий дохід понад 1,5 млрд грн. А їхні власники, члени наглядових рад тепер 100% бронюються. Така ось соціальна справедливість...

Наші розумники в парламенті та уряді, які ухвалюють такі "чудові" закони й постанови, здається, абсолютно не знають історії - не знають, як у Великій Британії та Німеччині в роки Першої світової війни силоміць - ПРИМУСОВО! - під страхом суворого покарання повертали з фронту кваліфікованих робітників та інженерів на оборонні заводи. Повертали силоміць навіть тих, хто пішов добровольцем на війну.

Наші розумники нічого не знають про те, як у роки Другої світової війни в Британії, США, Німеччині, СРСР запроваджували суворі закони і жорстокі покарання за відправлення на фронт професіоналів – виробників озброєння і військової техніки.

Наші розумники, знищивши оборонну промисловість, тим самим знищать країну, залишивши армію без дронів і ребів.

Амінь